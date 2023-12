Marchetti: “Zielinski? Non andrà via a gennaio. A questa squadra manca una figura fondamentale”

Luca Marchetti, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte, durante il programma radiofonico Forza Napoli Sempre.

Il giornalista, in merito al periodo complicato che sta affrontando il club partenopeo, ha speso alcune parole sui malumori della squadra: “Una parte delle difficoltà di questa prima parte di stagione è dovuta alla cattiva gestione dello spogliatoio, basta guardare il caso di Zielinski. I calciatori, inevitabilmente, si fanno trasportare all’interno dell’ambiente di lavoro, in questo caso lo spogliatoio. I malumori all’interno di esso non aiutano nei momenti di difficoltà e di cambiamento”.

Inoltre, Marchetti aggiunge che parte fondamentale del cambiamento è avvenuto a causa della partenza di una figura fondamentale all’interno del club: “Secondo me, per molti calciatori di questo club è venuto meno un punto di riferimento, ovvero il direttore sportivo. Quest’ultimo non si limita a cercare e acquistare giocatori, bensì aiuta squadra e società a risolvere problemi e trasmettere concetti e tradizioni”.

L’opinionista si sofferma anche sul rinnovo di Zielinski: “L’Inter è interessata al polacco, ma credo che non lo prenderà a gennaio. Potrà approfittarne in estate e a questo punto il Napoli sarà costretto ad intervenire sul mercato. Posso dire che il rinnovo di Zielinski non è un problema per la società”.

Infine, Marchetti conclude facendo il punto della situazione riguardo il mercato del Napoli: “Se la società avesse voluto prendere qualche obiettivo visto la scorsa estate, lo avrebbe fatto al tempo. Il Napoli non investe cifre enormi durante la finestra di mercato invernale. Ma tutto può succedere, stare dietro a De Laurentiis non è facile. Quello che è vero oggi non lo è domani”.