Garzya, ex giocatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Centro Suono Sport. Queste le sue parole: “Mazzarri cambierà tanto rispetto al match di Coppa Italia. Una vittoria della Roma sarebbe una mazzata per il Napoli, anche a livello psicologico. Spero vinca la Roma, perché se vuoi arrivare in Champions questa partita non si deve sbagliare”.