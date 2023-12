CdS – Roma-Napoli, statistiche incoraggianti per gli azzurri: i dettagli

Questa sera (ore 20.45) allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena uno dei big match di questa stagione: il Napoli di Walter Mazzarri affronta i giallorossi di mister Mourinho.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in vista del match di stasera contro la Roma, c’è una statistica interessante che riguarda il Napoli.

Iniziando dagli scontri precedenti, il Napoli vanta cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sfide contro i giallorossi.

Inoltre, la formazione azzurra sta facendo molta fatica a raccogliere punti in casa: infatti, ne ha raccolti appena dieci punti in otto partite. In trasferta, invece, ne ha conquistati diciassette, quasi il doppio.

Dunque, questa sera la squadra di Mazzarri ha l’occasione di strappare i tre punti alla Roma, per poter avvicinarsi alla zona Champions ma soprattutto per scacciare i malumori presenti all’interno dello spogliatoio.