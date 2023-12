L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Roma e Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli deve portarsi avanti con il lavoro cominciando dall’Olimpico, in questo faccia a faccia con la Roma delicato per entrambe. La stagione è lunga, però va anche accorciandosi e Mazzarri, che ne ha perse quattro su sette, ha bisogno di punti e di energia nuova, positiva per la sua ottava panchina stagionale. Tre punti da lanciare poi sul tavolo, per un all in che vada persino oltre il Monza del 29: qui si rifà il Napoli, che vuole starsene nell’Élite.