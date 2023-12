CdM – Mazzarri ha lavorato per riscattare la Coppa Italia. Il punto

Il Corriere del Mezzogiorno spiega nell’edizione odierna come si presenterà stasera il Napoli all’Olimpico. L’obiettivo è senza dubbio quello di riscattare la serata da incubo vissuta martedì in Coppa Italia col Frosinone. Mazzarri ha lavorato molto per schierare una squadra compatta che sappia dominare senza concedere ripartenze agli avversari.

Intanto Mourinho, che dovrà fare a meno di Dybala infortunato, proverà a non concedere profondità ai partenopei, a spostare l’inerzia del confronto sulla fisicità ricercando il lavoro di Lukaku spalle alla porta con gli inserimenti dei centrocampisti come Lorenzo Pellegrini o di uno tra Azmoun ed El Shaarawy.