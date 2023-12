Turci: “Vlahovic al Napoli? Non è da escludere, non ha trovato serenità alla Juve”

Il giornalista di Dazn Tommaso Turci, alla vigilia di Roma-Napoli, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del match.

Ecco le sue parole: “Credo che la Roma di Josè Mourinho abbia una grande qualità, ovvero la capacità di riuscire ad uscire dai momenti di difficoltà. Tante volte è caduta, ma la squadra giallorossa si è sempre rialzata. Per quanto riguarda il Napoli, ho visto un’ottima squadra anche a Torino. Dopo la sconfitta contro il Frosinone, però, la gara dell’Olimpico diviene fondamentale. Una partita da non sbagliare non soltanto per la qualificazione in Champions ma anche per il morale ed il percorso in campionato”.

Poi, Turci ha continuato commentando un’ipotesi che vedrebbe Dusan Vlahovic al Napoli per il post Osimhen: “E’ un giocatore che non ha mai trovato quella la serenità utile a dimostrare tutte le sue qualità. Sia per problemi fisici che per una continuità che non ha mai ritrovato ma, soprattutto, faticando a mettere dentro le poche palle che la squadra gli concede. Francamente, però, credo che la Juve punti ancora su questo giocatore, almeno per i prossimi mesi. Non escludo nulla, anche se, al momento, si tratterebbe di fantacalcio. Il calciatore è coinvolto in una Juventus che gioca per obiettivi importanti”.