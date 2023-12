Spalletti emozionante: “Dovrò ricambiare ciò che mi avete dato, grazie Napoli!”

Napoli non dimenticherà mai Spalletti, e con tutte le probabilità, Spalletti non dimenticherà mai Napoli. Con queste premesse, il tecnico toscano è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per lanciare un messaggio in occasione delle festività natalizie.

Di seguito le sue parole: “Il calcio è il cuore del mondo, mette a posto tante cose ed io lo porterei anche nella scuola. A scuola si fanno materie di cui non si fa più uso, mi aspetto che ci siano materie che preparino certi giovani a reagire bene se ti lascia la ragazza. Non si fa prigioniera una persona perché tu gli vuoi bene e vuoi che lei tenga a cuore solo te”.

Poi il ct della Nazionale ha continuato: “Bisogna usare la scuola perché i giovani vanno preparati alle situazioni che gli capitano nella vita. Molti hanno reazioni che li porta a gesti che non si possono più mettere a posto”.

Alla fine, Spalletti ha concluso svelando un retroscena con protagonista il sindaco Manfredi: “Il sindaco di Napoli prepara una cosa stupenda per voi, io sarò solo l’esecutore. Dovrò fare qualcosa per ricambiare tutto ciò che voi mi avete dato. Il tentativo lo devo fare e sono disposto a fare di tutto. Ai messaggi che mi dicono ‘grazie Luciano’ rispondo in maniera più forte urlando ‘Grazie Napoli!'”.