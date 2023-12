Secondo quanto riportato da Sky Sport, manca davvero poco per il passaggio di Elmas al Lipsia. Gli ultimi aggiornamenti dell’emittente satellitare riguardano le visite mediche, che sono state fissate per fine mese. Il Napoli dovrebbe incassare circa 25 milioni. L’addio del macedone e la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, obbligherà ADL alla ricerca di un centrocampista.