Pedullà: “Elmas e Zielinski via? Ecco il sostituto”

Nonostante manchi ancora più di una settimana al suo inizio, il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo. Infatti, tra le trattative in uscita e quelle in entrata, sono diversi i nomi che in questi giorni sono circolati tra i media, associati al club azzurro. Con il deludente avvio di stagione, sono diversi i giocatori messi ormai alla porta. Con Elmas ormai promesso al Lipsia, Zielinski che non trova l’accordo per il rinnovo e Anguissa che salterà almeno un mese per la Coppa D’Africa, il centrocampo è sicuramente il reparto che ha più bisogno di rinforzi. Proprio di questo, ha parlato Alfredo Pedullà, che ha individuato il nome di un possibile acquisto da parte del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Boubakary Soumaré in orbita Napoli: è una notizia della scorsa estate che può tornare attuale visto che il club azzurro cerca un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa che andrà in Coppa d’Africa. Il classe 1999 era stata proposto al Napoli dal Leicester retrocesso, ma alla fine Soumaré è andato in prestito al Siviglia. Una situazione che può tornare di moda in casa Napoli, comunque un nome da seguire”.