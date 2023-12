Calciomercato Napoli, Scotto fa il punto: “Ecco tutte le trattative in corso”

Giovanni Scotto, giornalista, ha fatto il punto sulla sessione di mercato del Napoli che si avvicina. Diversi i nomi in partenza, ma altrettanti saranno i colpi in entrata.

Ecco le sue parole: “Il Napoli proverà a prendere rinforzi già pronti, quindi dalla Serie A, altrimenti si guarderà all’estero. Come anticipato, Elmas è già andato e non giocherà più con il Napoli. A centrocampo piace Samardzic dell’Udinese, ma se partirà Demme può arrivare anche un altro mediano, con caratteristiche da incontrista. A prescindere non si esclude un altro innesto, se ci sarà l’opportunità. Gaetano per ora è bloccato, mentre Zerbin dovrebbe partire in prestito. Mazzarri ha chiesto un difensore e sarà accontentato: il Napoli mette sul mercato Ostigard (valutazione 15 mln) ma dovrebbe prendere il rinforzo a prescindere, dando la possibilità all’allenatore di avere le risorse anche per un’eventuale difesa a tre. Ma serve un centrale tecnico e veloce”.

Poi Scotto ha continuato: “Ad oggi interessa molto Lucumi del Bologna. Scelto Mazzocchi come vice Di Lorenzo, ma Sabatini ha chiesto un po’ di pazienza. Se ne riparla a gennaio. L’alternativa è Faraoni. Zanoli dovrebbe andare al Genoa appena sarà possibile liberarlo. Zielinski ha ricevuto la stessa offerta di rinnovo di questa estate, ossia contratto dimezzato. Circa 2 milioni a stagione: non è interessato a questa proposta. L’Inter ha offerto al polacco un quadriennale a 3.8 milioni a stagione. Dovrebbe essere l’erede di Mkhitaryan, il cui rinnovo non è del tutto escluso. Zielinski aspetterà la fine della sessione del mercato di gennaio per mettersi d’accordo con la sua eventuale nuova squadra”.