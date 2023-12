Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l’Inter resta vigile sulla situazione di Zielinski, centrocampista polacco del Napoli. Al momento non risultano approcci formali col procuratore del calciatore, perché le regole non lo consentono. C’è ancora in bilico la questione rinnovo col Napoli e tutto può accadere, ma i nerazzurri sono convinti di poter chiudere l’affare a parametro zero.