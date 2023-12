Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare per parlare del Napoli e di Zielinski. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ in piedi il discorso per il rinnovo di Zielinski. La gestione della trattativa è complicata perché il giocatore è in scadenza. Si continua a lavorare con l’agente per trovare un accordo”.