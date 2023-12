Roma – Altro infortunio per Josè Mourinho, nella giornata odierna non si è allenato Mancini a causa della pubalgia

La prossima sfida del Napoli vede impegnati gli azzurri in casa della Roma, in una gara importantissima in ottica Champions. Arrivano notizie non positive per Josè Mourinho e i giallorossi dall’allenamento odierno di Trigoria, con il difensore Gianluca Mancini che non si è allenato. Il difensore ex Atalanta già da un po’ di tempo combatte con la pubalgia, e ha giocato nonostante l’infortunio, che al momento però sembra averlo messo ko. Per il centrale di difesa i giallorossi dovranno valutare l’entità dell’infortunio per capire se sarà disponibile contro il Napoli.