Repubblica – Napoli, a gennaio molti possibili addi: la situazione

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano ci sono molti calviatori che a gennaio potrebbero decidere di non indossare più la maglia azzurra. Queston quanto evidenziato:

“Tornano in mente le parole di Giuffredi, procuratore, che in estate parlà di “scontenti” nello spogliatoio. L’elenco è lungo: Elmas e Zielinski, che non hanno rinnovato, ma scontenti sono anche Demme, Gaetano e Zanoli, che stanno giocando poco e che proprio per questo motivo vorrebbero avere più spazio. A gennaio qualcuno di loro potrebbe partire. Zanoli, ad esempio, è ambito da Empoli e Genoa. Il centrocampista tedesco è stato rilanciato in Coppa Italia da Mazzarri ed è stato forse la nota più positiva con il Frosinone: lascerà sicuramente il Napoli al termine della stagione ma se non si dovesse trovare una sistemazione a gennaio, potrebbe tornare utile nelle rotazioni”.