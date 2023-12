Questione SuperLega – Comunicato del Genoa: “Noi ci schieriamo contro questo progetto”

Dopo le varie posizioni in seguito alla svolta epocale della Superlega, anche il Genoa ha voluto esprimere il proprio parere sulla questione. Il club più antico d’Italia ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco di cosa si tratta:

“Il Genoa Cricket and Football Club – si legge nella nota – prende atto della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea sul caso ESL, che non avalla in alcun modo il progetto della cosiddetta Super League. Come club, rimaniamo impegnati al 100% a lavorare attraverso l’ECA a fianco degli altri club per sostenere i valori che definiscono il calcio europeo. Questo sarà possibile solo attraverso la forte partnership che l’ECA ha con la UEFA”.