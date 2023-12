Figc: “Si ribadisce l’azione a tutela dei campionati nazionali, Superlega non compatibile a leggi e regolamenti internazionali”

Anche la FIGC attraverso un comunicato ufficiale ribadisce di non essere favorevole alla nascita della Superlega e della sua approvazione. Secondo la Federazione italiana questa nuova competizione non difende la tutela dei campionati nazionali e non è compatibile con i propri progetti. Questo il comunicato ufficiale: “La FIGC ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. A seguito della sentenza della Corte dell’Unione Europea sul cosiddetto caso Superlega, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della UEFA e della FIFA, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. Per queste motivazioni, in ossequio alle leggi nazionali e ai regolamenti internazionali, la FIGC ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre, in tutte le sedi, perseguendo gli interessi generali del calcio italiano“