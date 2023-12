Fedele: “Quella con la Roma per il Napoli è la partita della riscossa, questa sfida segna il futuro della squadra”

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso del programma radiofonico Maracanà è intervenuto il dirigente Enrico Fedele. Tra le altre cose si è parlato anche del Napoli, che sabato sfiderà la Roma dopo aver subito la pesante eliminazione in Coppa Italia in casa contro il Frosinone per 0-4. Secondo il dirigente questa sfida segna il futuro del club azzurro, ed è un bene trovare la squadra di Mourinho ora, perché senza Dybala perde pericolosità. Queste le sue parole: “Contro la Roma è la partita della riscossa, segna il futuro della squadra. Un bene avere contro la Roma, che senza Dybala non mi sembra possa stare nei primi 4 o 5 posti della classifica”.