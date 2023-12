Fedele: “A quelle cifre Elmas va venduto, è un giocatore che viene utilizzato poco, inoltre bisogna capire cosa fa Zielinski”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del mercato del Napoli. Secondo Fedele il Napoli fa bene a cedere Elmas per le cifre di cui si sta parlando negli ultimi giorni al Lipsia, e bisogna fare chiarezza sul futuro di Piotr Zielinski. Queste le sue parole: “Bisogna prima vedere chi andrà via realmente a gennaio, e a fronte di più cessione sarebbero vari i centrocampisti che arriverebbero. Il Napoli fa bene a cedere Elmas a quelle cifre, è al momento un giocatore poco utilizzato. Poi c’è da capire la questione Zielinski, se va via bisogna prendere un giocatore che sia di pari livello. Samardzic ha qualità, le pause che ha con l’Udinese sono molto probabilmente dovute a qualche contenzioso che ha al momento con la società”.