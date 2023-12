Durante: “Il Napoli deve porsi 2 obiettivi per questa stagione, vi dico”

Sabatino Durante, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e quali obiettivi deve prefissarsi. Ecco cosa ne pensa:

“Ho visto la partita col Frosinone e mi sembra che gli azzurri siano entrati in campo molli. Credo che il problema principale del Napoli sia il fatto che gioca bene ma realizza poco rispetto a quello che crea. Con la grande voglia di fare risultato a tutti i costi si allunga e negli spazi vuoti si incassano i gol. Io non ho visto mai giocare male il Napoli solo che, ripeto, realizza poco. I giocatori cardine dello scorso anno oggi fanno meno. Dal momento che per vari motivi questa squadra non è la stessa dell’anno scorso, oggi bisogna darsi obiettivi diversi come entrare nelle prime 4 e far bene fino in fondo nella Champions. Per me una squadra come il Napoli deve porsi due obiettivi: entrare tra le prime 4 per andare a fare la Champions, per prestigio e soldi, e andare in fondo alla Champions. Certo beccare 4 gol in casa dal Frosinone per i tifosi non è una passeggiata”.