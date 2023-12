Di Marzio: “Il Frosinone vuole riportare in giallazzurro Zerbin, si spinge il Napoli per farlo partire in prestito”

Il mercato di gennaio si avvicina, e si iniziano a fare insistenti le voci di mercato, tra queste il Frosinone che vorrebbe in prestito Alessio Zerbin. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ciociaro, che martedì ha sconfitto gli azzurri per 0-4 vorrebbe in prestito l’esterno. Il numero 23 azzurro ha già giocato in prestito nel club oggi allenato da Eusebio Di Franceso, segnando ben 9 reti e fornendo 3 assist. Gli agenti del calciatore stanno spingendo per far sì che il Napoli possa accettare di lasciarlo partire in prestito, soluzione in estate non voluta da Aurelio De Laurentiis.