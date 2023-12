De Maggio: “Il Napoli sta lavorando all’acquisto di Mazzocchi, potrebbe arrivare a breve e Zanoli andrà in prestito”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio ha parlato ai microfoni della trasmissione Radio Goal del mercato del Napoli. Il giornalista ha annunciato che gli azzurri stanno lavorando per portare sotto l’ombra del Vesuvio il terzino della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Queste le sue parole: “Il Napoli sta lavorando e perfezionando l’arrivo di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. Il Napoli ha avanzato un’offerta ufficiale alla Salernitana, si aspetta prima che si vada ad insidiare in società Sabatini e il calciatore prima di Torino-Napoli potrebbe vestire l’azzurro. Zanoli andrà in prestito al Genoa, andrà da Gilardino e così potrà trovare spazio”.