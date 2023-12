Roberto Maida, giornalista vicino alle vicende della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare del big match Roma-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La Roma non sarà così dimessa come abbiamo visto a Bologna, ci saranno Lukaku e Zalewski e penso Bove dall’inizio. Il Napoli è in fase di transizione tra disastro e rinascita, una eventuale sconfitta provocherebbe una pausa di riflessione nella testa del presidente, Mazzarri non ha dato la scossa. La Roma è favorita col Napoli”.