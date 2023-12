Cm.it – Zielinski per ora rifiuta il rinnovo. Cifre e dettagli dell’offerta del Napoli

Piotr Zielinski rifiuta il rinnovo con il Napoli, almeno per ora. Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, la società gli avrebbe offerto un rinnovo con un aumento dell’ingaggio a 4,5 milioni annui per 4 anni, con in aggiunta un bonus alla firma. Di fatto, il polacco chiuderebbe la carriera all’ombra del Vesuvio. L’impressione però, è che sia attratto da altre offerte, soprattutto quella dell’Inter. Il rischio di vederlo partire a 0 alla fine della stagione è concreto, motivo per cui si cercherà di fare un ultimo tentativo entro la fine del 2023.