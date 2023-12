Sky, Ugolini: “Sconfitta con il Frosinone? Solo un incidente di percorso”

Massimo Ugolini, giornalista per Sky, ha parlato della partita tra Napoli e Frosinone di ieri sera, definendo la sconfitta degli azzurri un “incidente di percorso”. Ecco le sue parole:

“La sconfitta in Coppa Italia è un incidente di percorso, deve essere smaltito e metabolizzato. Sembra difficile confermarsi in campionato, la Coppa Italia poteva essere un ottimo sfogo da questo punto di vista. I cambi di Mazzarri sono stati tanti, ma erano obbligati perché l’inizio della sua gestione è stato complicato per i tanti impegni ravvicinati e per il loro livello di difficoltà. Così facendo ha consentito ai big di rifiatare. Ora la partita contro la Roma diventa un crocevia significativo, i segnali dell’ultimo periodo vanno confermati all’Olimpico”.