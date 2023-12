Scotto: “Cessione ormai fatta, ha scelto il giocatore. Ecco chi lo sostituirà”

Giovanni Scotto è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del momento complicato che sta vivendo il club.

Ecco le sue parole: “Le squadre di Serie A hanno un rapporto particolare con la Coppa Italia, iniziano tutte con il turnover per poi prenderla in modo più attento. A Napoli il rapporto con il turnover è controverso, gli sgambetti sono stati tanti, come quello dello scorso anno con la Cremonese. Quest’anno è andata molto peggio, il Napoli al Maradona ieri è stato letteralmente dominato. Vincere un trofeo sarebbe stato importante in una stagione complicata come quella degli azzurri. Il Napoli è sceso in campo senza agonismo e senza fame, perdendosi completamente. “Chi non è felice può andare”? Mazzarri ha parlato in modo molto chiaro ed onesto: probabilmente l’aria che tira nello spogliatoio azzurro non è serena, per qualche calciatore forse il Napoli non è una squadra così forte e magari non crede fermamente in questo progetto”.

Poi Scotto ha continuato: “Elmas forse è uno di questi, la sua cessione al Lipsia è praticamente fatta: a gennaio il macedone partirà per 25 milioni di euro più bonus. È stato il calciatore a chiedere di andar via per andare a giocare di più. Il Napoli interverrà sul mercato: piace Samardzic dell’Udinese, 25 milioni il suo costo. Se non dovesse arrivare per gennaio, il club partenopeo potrebbe bloccarlo per giugno. Osimhen molto nervoso, sbracciava con compagni e panchina: ora è il momento di restare uniti, questi atteggiamenti non servono”.