Roma, Mancini in dubbio per il Napoli

A tre giorni dal big match contro il Napoli, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Trigoria.

Gli uomini di Josè Mourinho hanno svolto un lavoro per lo più atletico, composto da slalom, corsa e scatti.

Non si è allenato in gruppo Gianluca Mancini, alle prese con la pubalgia come dichiarato da Mourinho nel post-gara della partita persa dai giallorossi contro il Bologna di Thiago Motta.

Il difensore della Roma, a questo punto, è da considerare in forte dubbio per la sfida-Champions contro i partenopei.