Napoli-Frosinone, parla l’ex arbitro: “Errore gravissimo”

L’ex arbitro Antonio Iannone è intervenuto a Radio Marte per parlare di Napoli-Frosinone.

Ecco le sue parole: “Col Frosinone un Napoli inguardabile. Il gol annullato a Simeone è il manifesto di un’azione che ha snaturato il gioco del calcio. È un errore gravissimo, il Legislatore e la Federazione dovrebbero parlare e mettere ordine perché con questo protocollo si sta distruggendo il calcio. Abisso potrebbe essere fermato ma non è questo il rimedio giusto, va chiarito il protocollo e la sua applicazione”.

Poi Iannone ha continuato: “La designazione di Colombo per la gara di Roma non è sbagliata. Andrea Colombo spero possa diventare l’anno prossimo arbitro internazionale: mi piace molto, ha un potenziale enorme e la partita di Roma col Napoli sarà difficile da gestire. L’aspetto ambientale molto complesso sarà un banco di prova per lui. Sono fiducioso, il contesto e il coefficiente di difficoltà della gara – che è molto alto – possono dare lustro a questo arbitro”.