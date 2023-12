Dopo la pesante sconfitta contro il Frosinone che ha sancito uscita degli azzurri dalla coppa Italia, il Napoli sta già pensando al mercato invernale. Secondo la Gazzetta dello sport il Napoli sta prendendo tempo per riflettere se cedere Elmas al Lipsia, non solo per il valore del giocatore ma il Napoli rischia di rimanere a gennaio con un numero di centrocampisti di qualità troppo dimezzato visto che Anguissa prenderà parte la coppa d’Africa.