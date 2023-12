Del Genio: “0-4 contro il Frosinone è inaccettabile. Non possiamo andare avanti così”

Il giornalista Paolo del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la sconfitta degli azzurri in Coppa Italia contro il Frosinone.

Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli è saltato. Noi eravamo anche pronti ad accontentarci di qualcosa in meno, ma 0-4 col Frosinone non si può accettare e forse solo col mercato si può rimediare a questo disastro. Mazzarri dice che vuole fare il calcio di Spalletti, ma è parso più il Napoli di Garcia. Mi dispiace, sono un sostenitore del mister, è arrivato in una situazione difficile, ma si deve iniziare a dire qualcosa anche su Mazzarri. Pure le riserve del Napoli sono superiori al Frosinone, ma loro stanno bene in campo e Di Francesco ha lavorato bene, ci veniva a prendere alto. Non possiamo andare avanti così”.