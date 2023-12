Cerchione: “A cos’è servito il turnover? Il tricolore ha fatto male al Napoli”

Il giornalista Luca Cerchione ha espresso la sua opinione in merito alla sconfitta per 4-0 del Napoli contro il Frosinone.

Queste le sue parole: “Hai lo scudetto sul petto e ti giochi gli ottavi di finale di Coppa Italia con gente che non ha mai visto il campo in stagione. A cos’è servito questo massiccio turnover, oltre a fare una pessima figura? Non si potevano fare 3/5 cambi, passare il turno e preparare Roma-Napoli a partire da domani? Il tricolore ha fatto male al Napoli, non a chi lo ha perso. Vergogna“.