CdS – Mercato in uscita, Zanoli piace al Genoa. Demme proposto a due squadre di Serie A

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di alcuni scenari di mercato del Napoli per gennaio. Secondo quanto riportato, uno dei partenti potrebbe essere Alessandro Zanoli. Il terzino piace al Genoa, ma la sua partenza prevederebbe l’arrivo di un sostituto. I principali nomi per sostituirlo sono Pasquale Mazzocchi e Davide Faraoni. Altre riflessioni verranno fatte a centrocampo, lì dove si ha intenzione di rifondare. Diego Demme è stato proposto al Verona e alla Salernitana. In più, ha estimatori in Germania.