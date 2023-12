L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di André-Frank Zambo Anguissa, che non ha giocato in Coppa Italia contro il Frosinone a causa di un lieve infortunio rimediato nel corso di Napoli-Cagliari. Secondo quanto riportato, il centrocampista camerunense sarà a disposizione di Walter Mazzarri in occasione di Roma-Napoli. Il suo infortunio non preoccupa e farà parte della squadra che proverà a conseguire il quarto posto in campionato.