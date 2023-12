Buone notizie in casa Napoli dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Frosinone ieri sera, nella gara di Coppa Italia.

Recuperi importanti per Mazzarri, come quelli di Anguissa e Zielinski che hanno lavorato in gruppo, e con Olivera che ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas.