Supercoppa – Oggi emissari del Napoli a Riyad per dei sopralluoghi: ADL potrebbe boicottarla

Sono state finalmente ufficializzate le date della Supercoppa: 18 e 19 gennaio andranno di scena le semifinali e il 22 ci sarà la finalissima. Nonostante ciò, il Presidente del Napoli è ancora restio a mandare la sua squadra in Arabia e la partecipazione degli azzurri resta in dubbio. Oggi il Napoli invierà i suoi emissari a Riyad per effettuare dei sopralluoghi e scegliere l’albergo dove soggiornare. Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, ha riportato una frase del Presidente detta durante l’assemblea di Lega: “Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli”. ADL non è mai stato stuzzicato dalla possibilità di giocare oltreoceano e ha sempre proposto la soluzione italiana per disputare la competizione. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa deciderà per la sua squadra.