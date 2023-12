Parolo: “Il Napoli si trova un Barcellona che ha alti e bassi”

“Nel confronto con il Bayern, ho realizzato il mio ultimo gol in carriera, un traguardo che ho sognato sin da bambino. Segnare in Champions è sempre stato un obiettivo personale, anche se è un peccato che non abbia contribuito alla nostra qualificazione. La Lazio non ha avuto un sorteggio favorevole. Rispetto alle altre italiane, l’Inter ha ottenuto un sorteggio più equilibrato, affrontando una squadra con cui può competere. Il Napoli, invece, si trova di fronte a un Barcellona che ha alti e bassi e non è più la squadra dominante di qualche anno fa. In termini di difficoltà, direi che la scala va dalla Lazio al Napoli e all’Inter.” È il commento al sorteggio di Champions League di Marco Parolo, ex giocatore della Lazio e della Nazionale, ospite di Rai Radio 1.