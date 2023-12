Infortunio Anguissa – Non ci sarà contro il Frosinone, con la Roma…

Ieri Zambo Anguissa non ha preso parte all’allenamento con la squadra per un trauma contusivo al piede destro, e oggi è stato escluso dalla lista dei convocati per il Frosinone. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle sue condizioni: “Oltre ad Elmas anche Anguissa non ha preso parte alla seduta di allenamento. Il camerunense sarà out questa sera contro il Frosinone ma il suo infortunio è decisamente meno grave di quello del macedone. Ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un trauma contusivo al piede destro. Da valutare in vista della Roma”.