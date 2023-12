L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Frosinone, valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Secondo il quotidiano Mazzarri ci tiene a far bene in Coppa Italia che proprio sulla panchina del Napoli ha vinto nel lontano 2012. Il tecnico ha voglia di rodare e sondare anche le seconde linee per poter avere un quadro più chiaro de potenziale che ha a disposizione anche in ottica della riapertura del mercato di gennaio. Sarà anche per questo che il tecnico toscano si affiderà ad un ampio turnover contro i ciociari di Eusebio Di Francesco che in campionato misero in difficoltà gli azzurri passando in vantaggio con Harroui salvo poi affondare sotto i colpi di Osimhen e Politano.