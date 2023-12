L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla presenza dal primo minuto di Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano il danese resta ancora un oggetto misterioso. 173 minuti in nove presenze, una sola dall’inizio. È stato l’acquisto più oneroso del mercato estivo, un colpo da 25 milioni di euro, ma né Mazzarri né Garcia prima di lui gli hanno trovato una posizione precisa. L’impressione è che sia vittima di un’incomprensione tattica, non è esterno puro e l’adattamento sulla fascia non ha prodotto i frutti sperati. Insomma stasera potrebbe già essere uno degli ultimi treni utili per il danese per dare risposte di spessore e rilanciarsi nella seconda parte di stagione.