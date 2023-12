L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla formazione che sceglierà Walter Mazzarri per la sfida di questa sera contro il Frosinone. Secondo il quotidiano Simeone guiderà il reparto, alla sua quarta presenza da titolare. L’ultima risale alla fine di novembre, quando segnò al Real Madrid. Ha il solito bisogno di continuità, occasioni di questo tipo sono da sfruttare al meglio per guadagnare una considerazione maggiore. Ciò nonostante la valutazione nelle gerarchie non è destinata a mutare. Osimhen è imprescindibile, il compito dell’argentino è non farlo rimpiangere, non proprio una cosa semplice.