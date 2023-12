L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Frosinone per gli ottavi di Coppa Italia. Secondo il quotidiano i titolarissimi, riposeranno per almeno un giorno. Per una notte di coppa che vale un’occasione per proseguire il processo di crescita fisico e tecnico-tattico, e per trovare una continuità di risultati mai avuta finora. Mazzarri, dopo i successi con Braga e Cagliari, può firmare la terza vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione da trasformare anche anche prima di Natale; tra l’esame con la sfrontata formazione di Di Francesco e la grande sfida di sabato all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Uno scontro diretto Champions di notevole importanza.