Cds – C’è un nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski

In attesa di Osimhen, c’è un nuovo contatto tra il Napoli e l’agente di Zielinski, Bart Bolek, per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. La situazione è particolarmente delicata, con soli sei mesi rimasti prima che il giocatore diventi un parametro zero. A gennaio, tra dodici giorni, potrebbe già essere libero di trattare con altri club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inter e Juventus hanno già manifestato un serio interesse nei confronti del calciatore polacco.