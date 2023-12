Napoli, due cessioni a gennaio

Come riporta Tuttomercatoweb, il Napoli effettuerà due cessioni a Gennaio . In partenza saranno, con ogni probabilità, Demme e Gaetano. I due giocatori, finiti ai margini del progetto, vogliono continuità e per questo motivo hanno intenzione di lasciare Napoli.

Per sostituirli, il Napoli ha già individuato i nomi di Gronbaek del Bodo Glimt e Kjaergaard del Salisburgo. Entrambi hanno un costo di 15 milioni . Per questo il Napoli si sta anche guardando intorno pescando dai Paesi Bassi: si valutano Wieffer del Feyenoord e Mjnans dell’Az Alkmaar.