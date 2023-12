Il Napoli affronterà il Barcellona a gli ottavi di Champions league. Questo è il commento di Walter Mazzarri sul sorteggio di Nyon riportato sul sito Ufficiale del Napoli.

“Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante”.