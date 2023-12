Giovanni Scotto su Zielinski: “Ci sono delle offerte, ma la priorità per lui sono gli azzurri”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha dato nuovi aggiornamenti sulla vicenda Zielinski:

“Piotr ha ricevuto una proposta dall’Inter per un quadriennale a partire dal 1 luglio. Stipendio in linea con quello attuale, quasi 4 milioni di euro “.

Ha poi continuato:

“Nessuna decisione per il calciatore, che ci rifletterà dopo il mercato invernale e dopo aver chiarito col Napoli se ci sono le condizioni per il rinnovo. La priorità del polacco è la squadra azzurra. In ogni caso, dal 1 febbraio sarà libero di firmare per la sua eventuale nuova squadra “.