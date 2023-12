Ecco il programma delle partite di oggi: la situazione

Il sedicesimo turno di Serie A si conclude oggi, lunedì, con l’Atalanta che ospiterà la Salernitana alle 20:45. Inoltre, nella Serie C, sono in programma cinque partite valide per il diciottesimo turno. Nel contesto del Mondiale per Club, ci sarà anche la semifinale tra Fluminense e Al Ahly. Di seguito, il programma calcistico completo del 18 dicembre:

ITALIA Serie A

20:45 – Atalanta – Salernitana

ITALIA Serie C – Girone B

20:30 – Arezzo – Perugia

ITALIA Serie C – Girone C

20:45 – Audace Cerignola – Foggia

20:45 – Casertana – Giugliano

20:45 – Catania – Sorrento

20:45 – Latina – Benevento

MONDO Coppa del Mondo FIFA per club

19:00 – Fluminense – Al Ahly

PORTOGALLO Liga Portugal

21:15 – Sporting – FC Porto

SPAGNA LaLiga

21:00 – Girona – Alaves