Criscitiello: “La Roma è prigioniera di Mourinho”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha espresso le sue opinioni sulla situazione della Roma e di Josè Mourinho dopo la sconfitta contro il Bologna nel suo editoriale su Sportitalia.com. Afferma che la Roma sembra essere prigioniera di un personaggio più orientato al cinema che al calcio. Secondo lui, le performance migliori di Mourinho sono legate al microfono piuttosto che al campo da gioco. Nonostante il suo alto guadagno, Criscitiello sostiene che il rendimento di Mourinho è limitato, definendo il gioco della squadra come zero. Mourinho, secondo Criscitiello, sembra essere arrivato alla fine del suo percorso con la Roma, specialmente se la squadra non raggiungerà il quarto posto al termine della stagione. Nonostante una squadra forte e un investimento considerevole, il direttore critica la mancanza di risultati tangibili, sottolineando che la vittoria in una coppa e le affermazioni di tutto esaurito all’Olimpico stanno perdendo il loro fascino. Criscitiello evidenzia che i tifosi romanisti sono meno tolleranti di quanto si possa pensare e che anche allenatori più capaci di Mourinho sono stati sostituiti per risultati inferiori. Conclude sottolineando che se Mourinho non porterà la squadra in Champions League, avrà compiuto un fallimento, aggiungendo alcune critiche anche nei confronti del direttore sportivo Pinto.