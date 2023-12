Repubblica – Gli azzurri ritrovano i loro gemelli del gol

Repubblica esalta il Napoli che, nonostante i difetti, riesce comunque a ritrovare la vittoria che in casa in campionato mancava dal 27 settembre: “Gli azzurri — con il lutto al braccio per onorare Totonno Juliano — sono ritornati almeno per una notte al quarto posto della classifica e hanno soprattutto ritrovato i loro gemelli del gol: Osimhen e Kvaratskhelia, che hanno reso inutile il momentaneo pareggio dell’ex Pavoletti e trascinato i compagni fuori dal tunnel. Il gioco ancora latita, ma almeno con Mazzarri stanno arrivando di nuovo i risultati”.