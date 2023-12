La SSC Napoli annuncia: “Ecco quando riprendono gli allenamenti”

Sul sito ufficiale la SSC Napoli ha pubblicato un comunicato sugli allenamenti degli azzurri. Mazzarri ha premiato i suoi ragazzi concedendo un giorno di riposo grazie alla vittoria di ieri sul Cagliari. Gli allenamenti riprenderanno domani, lunedì 18 dicembre, all’SSCN Konami Training Center.

Martedì il Napoli inizierà il suo cammino in Coppa Italia contro il Frosinone. Gli azzurri devono riscattare la pessima prestazione della scorsa stagione. Nonostante lo scudetto, infatti, l’eliminazione in coppa è arrivata subito, ai rigori contro la Cremonese in casa.