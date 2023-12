Spalletti: “Napoli è casa mia. Mazzarri? Con lui questa squadra potrà tornare grande”

Luciano Spalletti, attuale tecnico della Nazionale Italiana ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport.

Il ct italiano ha parlato non solo della squadra con cui ha vinto lo scudetto, ma anche dei tifosi e della città che gli ha sempre dimostrato affetto: “Il legame tra me e il popolo napoletano è strettissimo ed è l’aspetto a cui tengo di più. Ora che ho ricevuto la cittadinanza onoraria posso dire che Napoli è casa mia”.

L’allenatore toscano, in merito alla scelta del nuovo tecnico sulla panchina azzurra, ha commentato il suo addio al Napoli: “Con Mazzarri il Napoli potrà tornare grande. Sono andato via per preservare la bellezza che avevo nel cuore. Nessuno può metterla in discussione, nessuno la può sentire se non la prova direttamente come l’ho provata io”.

Infine, Spalletti ha speso alcune parole anche sulla Nazionale e sugli obiettivi prefissati per il prossimo anno: “Portando l’Italia agli Europei, da allenatore, ho realizzato il mio sogno da bambino. Oltre ad essere undici buoni giocatori, bisogna essere una squadra; solo così migliora il gioco e si raggiungono dei risultati”.