Sosa: “Garcia? Nessuna empatia con i giocatori. Mazzarri sta toccando i tasti giusti. Su Osimhen…”

Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvPlay.

L’ex attaccante azzurro, in merito all’esonero di Rudi Garcia, ha commentato il percorso del tecnico francese sulla panchina del Napoli: “Rudi Garcia non ha mai capito dove allenava, mettendo in discussione i vari Kvaratskhelia e Victor Osimhen. C’era poca empatia tra lui e i giocatori. Empatizzare, a volte, è più importante delle varie tattiche”.

Inoltre, Sosa ha speso alcune parole sul nuovo tecnico del club partenopeo, Walter Mazzarri: “Walter è una vecchia volpe, ha toccato i tasti giusti per motivare i propri calciatori. Sono convinto che se il Napoli dovesse battere il Cagliari si potrebbe riaprire il discorso per quarto posto”.

Infine, El Pampa si esprime anche su due campioni azzurri: “Osimhen? È uno dei migliori attaccanti d’Europa ma deve essere più spensierato. Mi auguro che torni ad esultare come faceva prima”.

“Kvara? È un top player, recupererà. È un ragazzo di 22 anni che all’improvviso è stato premiato come miglior giocatore del campionato. Ad oggi sta sbagliando le scelte e, anche se è difficile, bisogna allenare le scelte” conclude Sosa.